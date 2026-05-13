お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）が、12日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演し、ダイエット秘話を明かした。5日の同番組で、「5カ月で10キロ痩せたの、いい痩せ方」と明かしていた。その方法が気になるパーソナリティーの「フォーリンラブ」バービーから、2週にわたってその裏話を聞かれた。すると、くわばたはお笑いタレント小籔千豊の名を挙げた。「あの人は凄く