シンガー・ソングライターの米津玄師さん（35）の楽曲『ピースサイン』が、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受けたことが発表されました。アメリカレコード協会（RIAA）は1952年に設立され、アメリカ国内でのセールスに応じてゴールド＆プラチナ認定を行う機関。今回、米津さんがTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第2期 第1クール オープニングテーマとして書き下ろした楽曲『ピースサイン』（2017年6月21日リ