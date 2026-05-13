再審制度の見直しをめぐり自民党の法務部会などの合同会議は、検察官抗告を「原則禁止」する規定を法律本体の「本則」に盛り込んだ修正案を了承しました。了承された刑事訴訟法の改正案では、裁判所の再審開始決定に検察官が不服を申し立てる「抗告」を原則禁止する規定を「本則」に盛り込み、「十分な根拠がある場合に限り、抗告することができる」規定を新たに設けることにしています。法案の審査をめぐっては、一部の自民党議員