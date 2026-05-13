W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！本日5月13日（水）に放送された同ドラマの第5話には、赤瀬則文（井ノ原快彦）の妻・詩織役で水野美紀が登場。謎に包まれた赤瀬の私生活や過去が少しずつ垣間見え始めることに。さらに、天尾美青（