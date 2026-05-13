横浜地裁（資料写真）偽造ＩＤカードで在日米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に軍関係者を装って侵入したとして、日米地位協定に伴う刑事特別法違反と偽造無印私文書行使の罪に問われた、元総合商社社員の男の被告（４６）の初公判が１３日、横浜地裁（高橋康明裁判官）であった。被告は起訴内容を認め、検察側は拘禁刑１０月を求刑して即日結審した。判決は６月１８日に言い渡される。検察側は冒頭陳述と論告で、被告が２