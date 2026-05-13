乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。5月7日（木）の放送では、後輩との接し方に悩む生徒（リスナー）からのメッセージに答えました。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「僕は高校2年生で、吹奏楽部に所属しています。4月になり、部活に新入生が入ってきてくれました。人数が増えて賑やかになったのはうれしいですが、後輩とど