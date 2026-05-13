EOS R6 V キヤノンは、ミラーレスカメラEOS/PowerShot V seriesの新製品として、フルサイズセンサーを搭載した「EOS R6 V」を6月下旬に発売する。直販価格は、ボディのみで363,000円、標準パワーズームレンズ「RF20-50mm F4 L IS USM PZ」が付属するレンズキットは528,000円。なお、キットレンズ単体も同日販売する。直販価格は213,400円。 EOS/PowerShot V seriesでは初となる、フルサイズセンサ&