リンクをコピーする

米１０年債利回りは４．４８４％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（日本時間21:41）（%） 米2年債 4.000（+0.009） 米10年債4.484（+0.021） 米30年債5.042（+0.018） ドイツ3.113（+0.012） 英国5.105（+0.004） カナダ3.596（+0.003） 豪州5.062（+0.030） 日本2.580（+0.035） ※米債以外は10年物