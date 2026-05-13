EOS R50 V キヤノンは13日、ミラーレスカメラ「EOS R1」「EOS R5 Mark II」「EOS R50 V」、コンパクトデジタルカメラ「PowerShot V1」のファームウェアアップデートを実施。R1、R5 Mark II向けにAF関連の機能追加が行なわれるほか、EOS/PowerShot V seriesの2機種は新リモコン「BR-E2」への対応や、動画撮影、ライブ配信用との操作性を向上する。 R1、R5 Mark IIのアップデート AF「アクション優