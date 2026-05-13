魚肉ソーセージがチップスに変身！ おやつやおつまみに定番の魚肉ソーセージ。そのまま食べるのが一般的ですが、薄切りにしてレンジ加熱すると、おいしいチップスに大変身！ 今回は、パリパリ食感が楽しい魚肉ソーセージチップスの作り方をご紹介します。 できるだけ薄めに魚肉ソーセージをスライスし、電子レンジのターンテーブルに並べて加熱するだけ。様子を見ながら少しずつ加熱し、水分が飛んだら完成です。 つまみ食い