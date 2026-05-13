◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（１３日・みずほペイペイ）ソフトバンクは育成出身の藤原大翔がプロ初登板で４回２失点で負け投手となった。だが、ＭＡＸ１５６キロを計測したストレートは「千賀２世」の評判通りの力強さ。「真っすぐで押していけたので、そこは自信になりました」と手応えをつかんだ様子だった。小久保裕紀監督は「未来を感じさせてくれるボールでした。３年目で、４軍、３軍、２軍のスタッフ、首脳陣