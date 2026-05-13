EXILE TAKAHIROさんが12日、橘ケンチさん、EXILE TETSUYAさんとともに作業服メーカーの新CM発表会に登場。B’zの松本孝弘さんとのコラボレーションについて明かしました。新CMについて、TAKAHIROさんは「EXILEといえば若干、暑苦しいイメージをもたれることが多い」としながら、今回は「クールで爽やかなCMに仕上がったなとうれしく思っています」と語りました。TETSUYAさんも「ライブでやる時、ほとんど火を使うので。熱々な楽曲