青色をコンセプトにした４人組女性ボーカルグループユニット「ＣＹＮＨＮ（スウィーニー）」が１３日、代々木公園野外ステージで初の野外ワンマンとなるフリーライブを開催した。雨の影響で２５分遅れでのスタートとなったライブだが、登場を待っていた約１０００人のファンへ、青柳透が「今日は雨の中、待っていてくれてありがとう。今日は忘れられない日になりますね」と呼びかけ、ライブがスタート。今年１月に発表した「ル