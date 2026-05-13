女性デュオのＰＵＦＦＹが１３日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで、デビュー３０周年記念ライブ「ＯｎｅＮｉｇｈｔ“Ｂｉｒｔｈｄａｙ”Ｃａｒｎｉｖａｌ」を開催。集まった約２０００人のファンを熱狂させた。２３年に死去したＴｈｅＢｉｒｔｈｄａｙのチバユウスケさんが楽曲提供した「誰かが」でライブがスタート。「渚にまつわるエトセトラ」「愛のしるし」とヒット曲の連続で、場内を大いに盛り上げ