白昼堂々とデートを楽しむふたり…。隠す気ないだろ！バレるのは時間の問題かもしれませんね。しかも、不倫夫が鼻息を荒くしているのかと思ったら、彼女のほうも本気なようで…!?>>【まんが】助産師に惚れた夫の末路(ウーマンエキサイト編集部)