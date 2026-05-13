6日朝、福島県の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスがガードレールなどに衝突する事故がありました。高校生ら21人死傷の今回の事故、これまでの経緯を時系列で振り返ります。 ■5月6日朝事故発生 ＜リポート＞「福島県郡山の事故現場です。バスが車線からはみ出し大破しています。ガードレールがバスの中に入っているのが見えます」大破した