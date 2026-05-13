原田ひ香の『＃台所のあるところ』（文藝春秋）が5月13日（水）に発売された。 【画像】「＃」でそれぞれの生活を追う『＃台所のあるところ』 子どもが家を巣立ち、夫も仕事で海外へ、一軒家にひとり残された専業主婦。コスパ・タイパ重視の彼氏との暮らしが窮屈な27歳。4人の子どもを育てるシングルマザー…それぞれに悩みを抱える6人の女性たちには、30分の深夜ドラマ「台所のあるところ」の視聴者という共通点があ