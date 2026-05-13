◆■来シーズンのロスター構築へ NBAは、いよいよプレーオフの佳境へと突入した。しかし、それは同時にすでに多くのチームがシーズンを終え、来シーズンに向けて英気を養いながら、次の作戦を練り始めていることを意味する。 その作戦の根幹をなすのが、ロスター構築である。5月11日（現地時間10日）には、今年のドラフトの指名順を決めるロッタリーが開催。『ESPN』