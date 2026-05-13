第5回大藪春彦新人賞作家・浅沢英による最新作『ジオフェンス蔦谷昂一郎の捜査録』が、5月13日に徳間書店より発売された。 【画像】大藪春彦新人賞作家の浅沢英による書下し最新作 本作は、テクノロジーを駆使した最先端の犯罪に、知力とフットワークで挑む若き弁護士・蔦谷昂一郎を主人公に据えた書下しミステリ。「裁判はしない」をモットーに、誤認逮捕などをきっかけに事件解決へと動く“規格外”の