楽しいなぁ…▶▶この作品を最初から読む「婚活は相手探しじゃありません。自分探しなんですよ」綿密な取材をもとに、現代の婚活のリアルを描いたエピソード。10年付き合った男性と別れ、29歳になった今でも結婚に興味がなかったアスカ。しかし周りの友人たちの変化から婚活を始め、婚活パーティや婚活アプリを経て結婚相談所へ行くことにします。しかしそこで出会う男性にはなかなかフィーリングを感じず、仮交際に進ん