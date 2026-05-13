13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比520円安の6万2790円と急落。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては482.11円安。出来高は4000枚となっている。 TOPIX先物期近は3899ポイントと前日比16.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.48ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 62790