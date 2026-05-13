韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は5月13日、ソウル市内の大統領官邸で中国の何立峰国務院副総理と会談しました。何副総理は、「習近平国家主席と李在明大統領は昨年末以来、短期間内での相互訪問を実現し、中韓関係の改善と発展に新たな局面を開いた。中国側は両首脳の重要な共通認識を韓国側と共にしっかりと実行に移し、意思疎通を強化し、相互信頼を増進し、交流と協力を深め、中韓の戦略的協力パートナーシップをしっか