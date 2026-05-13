「ヤクルト４−２阪神」（１３日、神宮球場）阪神は終盤に逆転を許し、１日で首位陥落となった。藤川監督は試合後、１点リードの八回に逆転を許した場面について桐敷らを責めることはなく、直前の攻撃に言及した。「その前がね、ランナー一塁でうちが追加点を取らないといけないゲーム展開ですね。野球を有利に進めないといけないところで進められなかった。１点を守るというのはいつでもどんな時でも難しいですから」２