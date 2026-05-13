ＴＢＳの野村彩也子アナウンサー（２８）が１２日、自身のＳＮＳで全身黒コーデの私服姿を公開。ＴＶ出演時とのギャップが凄すぎる姿に驚きの声があがっている。「ＡＬＬＢＬＡＣＫ」と韓国初の人気アイウェアブランド「ＧｅｎｔｌｅＭｏｎｓｔｅｒ」のサングラスをかけ、クールにキメた黒コーデを披露。サングラスをずらしたショットでは、涙袋を赤めにしたアイメイクでモデル感もアップ。さらにがらりと雰囲気が変わっ