【ワシントン共同】米労働省が13日発表した4月の卸売物価指数は、前年同月より6.0％上昇した。ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けたエネルギー価格の上昇が続き、伸び率は3月の改定値4.3％から急伸。2022年12月以来、3年4カ月ぶりの高水準を付けた。市場予想の4.9％程度を上回った。モノが7.4％、サービスは5.5％上がった。米イランの緊張が続く中、供給懸念から原油価格が高騰。輸送コストなどの上昇も見込まれ、企業による値