女性ボーカルデュオ「PUFFY」が13日、東京・渋谷のLINECUBESHIBUYAで30周年記念コンサート「OneNight“Birthday”Carnival」を行った。1996年5月13日に「アジアの純真」でデビューし、この日でちょうど30年。代表曲の「アジアの純真」「渚にまつわるエトセトラ」など、これまでの歩みを振り返る20曲で節目の一日を飾った。開演前には30年で、「初の」囲み取材も行われた。大貫亜美（52）は「もぎたての果実も熟れち