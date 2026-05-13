アメリカのトランプ大統領を乗せた専用機が北京に到着しました。あす、中国の習近平国家主席との首脳会談に臨みます。【映像】トランプ大統領を乗せた専用機が北京に到着トランプ大統領を乗せた専用機「エアフォースワン」は、日本時間の午後9時頃北京の空港に到着しました。アメリカ大統領の中国訪問は第1次トランプ政権の2017年11月以来8年半ぶりです。トランプ大統領はあす習近平国家主席とおよそ7カ月ぶりの米中首脳会談