「巨人−広島」（１３、セーレンドリームスタジアム）広島がサヨナラ負けのピンチをしのいだ。延長十回。高が先頭・吉川を一塁・モンテロの失策で出塁を許した。送りバント後は２四球で１死満塁。ここで４番・ダルベックを迎えた。フルカウントから鋭い遊ゴロを打ち返されたが、前進守備の小園が好フィールディングで捕球。本塁、一塁へと転送されて一旦はホームゲッツーと判定された。しかし、阿部監督がすぐさまリク