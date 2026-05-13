れいわ新選組の奥田ふみよ参院議員は１３日の参院決算委員会に出席。政府に対し原発をめぐるテロ対策、警備体制などを追及した。奥田氏は全原発のデータについて改ざんや不正はないか、必要な人員と予算を確保し、調査機関を設置することに関して原子力規制委員会と質疑を行った。その後、「今日の本題に入らせていただきます」と述べ、「台湾有事発言で一気に他国との緊張感を高めてきたうえに軍拡を強硬に推し進める高市政