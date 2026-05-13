ＧＬＥＡＴ１３日の新宿大会でシングルトーナメント「Ｇ―ＣＬＡＳＳ２０２６」が開幕し、河上隆一（３７）が因縁のブラスナックルＪＵＮ（２７）を下し準決勝（２０日、東京・新宿フェイス）に駒を進めた。かつて「反ＧＬＥモンスターズ」の盟友としてＪＵＮとともに悪の限りを尽くした河上だが、現在は改心してすっかり?陽キャ?に変身。当然、元反ＧＬＥのメンバーによる極悪ユニット「ＴｈｅＳｉｃｋ」からは目の敵にされ