女性デュオ「ＰＵＦＦＹ」が１３日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡでデビュー３０周年記念公演を開催した。２人に「アジアの純真」などを提供した歌手の奥田民生もゲストとして登場。集まった２０００人を前に全２０曲で節目を飾った。リズミカルなロックと、肩の力を抜いた軽いトーンのＭＣ。開演前には雨が降っていたことから、吉村由美は「『雨のＰＵＦＦＹ』と言われて逃れられない。だいぶぬれました？」と客