女性デュオ「ＰＵＦＦＹ」が１３日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＴＹＡでデビュー３０周年記念公演を開催した。開演前には初めてだという報道陣の囲み取材に対応。軽快なトークを披露した。集まった報道陣を前に、吉村由美（５１）は「こういう景色を見たことがない」と落ち着かない様子。大貫亜美（５２）も「今までにやったことないことがまだあるんだなって」としつつ、思わず「やばいです、緊張感が…」と漏らし