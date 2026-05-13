歌手の郷ひろみ（７０）が１３日までに自身のインスタグラムを更新し、番組共演者とのオフショットを公開した。１２日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演した郷は、書道家の武田双雲さん、５人組アイドルグループ「Ｍ！ＬＫ」のリーダー・吉田仁人との２ショットを公開した。この投稿には「とても楽しく見させていただきました」「親子で大喜びです」「最高でした」「おもろすぎた（笑）」「楽しくて笑いっぱ