PUFFY（吉村由美／51、大貫亜美／52）が13日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで30周年ライブ『PUFFY 30th Anniversary Live「One Night “Birthday” Carnival」』を開催。開演前に取材会を開いた。【写真】愛嬌抜群！猫ポーズをするPUFFYデビュー30周年という記念日を迎えた2人。由美は「今日がデビューした日。自分たちの中では今年が周年イヤーと思って1月からやっています」と話した。亜美は「今日が始まり？」と確認すると、由