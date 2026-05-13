◇セ・リーグヤクルト4―2阪神（2026年5月13日神宮）プロ初安打は、値千金の同点タイムリーだった。ヤクルトのドラフト6位ルーキー・石井巧（NTT東日本）が、チームをよみがえらせる快打を放った。1点を追う8回無死一塁で打席へ。「甘いボールはめったにこないと思った。自分のスイングをすることに集中して。あとはどこかで並木さんが走るだろうなというのも頭にあった」。その言葉通り、5球目に並木が二盗に成功。