女性デュオPUFFYが13日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで、デビュー30周年を記念したアニバーサリーライブ「One Night“Birthday”Carnival」を開催した。30回目の節目の日も雨だった。ライブ直前、昼間の晴天から一転して降雨。記念ライブが雨に見舞われるのは“定番”で、吉村由美（51）は「雨のPUFFYと言われても言い逃れできない」と苦笑。らしく、特別な一夜が幕を開けた。30年前の5月13日、「アジアの純真」から2人の物語が始