女性デュオのPUFFY（吉村由美さん・大貫亜美さん）が1996年5月13日にシングル「アジアの純真」でデビューを果たしてから30周年を迎え、LINE CUBE SHIBUYAで一夜限りの記念ライブ『One Night“Birthday”Carnival』を開催し、ライブ前に会見に応じました。【写真を見る】【 PUFFY 】30周年迎えるもまるで他人事のよう「PUFFYってなんかすごいんだな」30周年を迎え、吉村由美さんは?きょうがデビューした日なんですけど、一応