女性デュオPUFFYが13日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで、デビュー30周年を記念したアニバーサリーライブ「One Night“Birthday”Carnival」を開催した。以下は今回のライブで歌った曲名1、誰かが2、妖怪PUFFY 3、パフィーのツアーメン4、SUNRISE5、DE RIO6、CHOEGOIST7、ナイスバディ8、プールにて9、パフィーのHey! Mountain10、これが私の生きる道11、誰がそれを12、君とオートバイ13、JOINING A FAN CLUB14、モグラライク15、T