4人組女性ボーカルユニット、CYNHN（スウィーニー）が13日、東京・代々木公園野外ステージで、初の野外ワンマンライブ、初のフリーライブを開催し、約1000人を動員した。青色をコンセプトに活動するユニット。1月に発売された「ループバック・ロールトラッシュ」など13曲をパフォーマンス、6月にデジタルリリースされる「春を攫（さら）った」も初披露した。雨のため25分遅れての開演となったが、青柳透は「今日は雨の中待っていて