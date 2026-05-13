１３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗さんがゲスト出演した。「メンタルが強すぎる女ＶＳ弱すぎる女」をテーマにしたトークで、ＭＣの上田晋也から女性陣の話に共感できたかと問われた柿谷は、１０代の頃にメディアや一般の人から「こてんぱんにされて、はい上がった」と話したプロフィギュアスケーターの安藤美姫さんの名前を挙げ「１０代の頃、言われすぎた