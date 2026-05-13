◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（１３日・みずほペイペイ）ソフトバンクは西武との２連戦に連敗し、１６年ぶりの対西武４カード連続負け越しとなった。１失点で完投された高橋光成には今季４戦４敗で、３２イニングでソロ２発の２点のみ。小久保裕紀監督は「現時点では正直力負けです。僕が（監督就任以来）言ってきた『愉しむ』『出し切る』『追い求める』のところで、技術不足なので追い求めるしかない。優勝争いには