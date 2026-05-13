世代別牝馬重賞シリーズのグランダム・ジャパン（ＧＤＪ）２０２６の古馬春シーズンは５月１３日、川崎競馬場で行われたエンプレス杯・Ｊｐｎ２（ダート２１００メートル）をもって全日程を終了した。名古屋の若草賞土古記念を制したマーブルマウンテン（牝５歳、大井・藤田輝信厩舎、父ソルジャーズコール）が合計５５ポイントを獲得し、総合優勝に決まった。２位は佐賀ヴィーナスカップを制するなどで２６ポイントのサノノ