【マスカット＝吉形祐司、ワシントン＝阿部真司】イラン国営テレビ傘下のプレスＴＶによると、精鋭軍事組織「革命防衛隊」の海軍副司令官は１２日、ホルムズ海峡での防衛範囲を戦略的に拡大したと明らかにした。米軍がイラン関係の船舶に海上封鎖を始めて１３日で１か月となる。米国も海峡が自国の管理下にあるとしており、海峡の支配権を巡る攻防は続いている。副司令官は、ホルムズ海峡の「戦略区域」を東西３０〜５０キロ・