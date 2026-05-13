元女子フィギュアスケート五輪代表でタレントの安藤美姫（38）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。メンタルが強くなった理由を明かした。この日は「メンタルが強すぎる女 VS 弱すぎる女」というテーマで進行。安藤は、自身はメンタルが弱いと申告。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「オリンピアンが弱いわけない」と言われると「それ、ただの偏見です」と答えた。安