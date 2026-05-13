俳優の土屋太鳳と佐藤勝利がW主演を務めるテレビ朝日系『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（毎週水曜後9：00）第5話が、きょう13日に放送された。主人公・桃子（土屋）、蕾（佐藤）が所属する「移動捜査課」に圧力をかけていた人物・警察庁官房審議官である赤瀬心悟として、筒井道隆の出演が明らかになった。【写真】桃子（土屋太鳳）＆蕾（佐藤勝利）が急接近？同作品は、“警察ドラマの金字塔”とも言える『踊る大捜査線』