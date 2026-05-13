◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１３日・福井）１―１で延長戦に突入し、巨人は１０回、広島の高から先頭の田中瑛の代打・吉川が一塁モンテロの失策で出塁。浦田がバントで送って１死二塁とすると、佐々木が四球、泉口も四球で１死満塁とサヨナラの大チャンスを作った。ここでダルベックはフルカウントから痛烈な遊ゴロも前進守備の遊撃・小園が好捕して本塁送球してアウト。６―２―３で一塁アウトの判定は阿部監督のリク