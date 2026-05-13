モデルでタレントの森泉（43）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。自身のメンタルの強さを明かした。この日は「メンタルが強すぎる女 VS 弱すぎる女」というテーマで進行。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「泉ちゃんって、ヘコむことなんてないもんな」と言われた森は「ないないない！」と答えた。また、「うちのお母さんがとにかく明るくて、すぐ忘れるんだよね。