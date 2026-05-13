キュラソーサッカー連盟（FFK）は13日、ディック・アドフォカート氏を空席となったヘッドコーチの座に任命することを決定したと発表した。正式な就任については後日発表される見通しとなっている。FIFAワールドカップ2026北中米カリブ海予選を突破したキュラソー代表は、初の本大会出場が決定。人口約15万人、面積は約444平方キロメートルの“歴代最小国”として、歴史に名前を刻んだ。本大会ではドイツ代表、エクアドル代表、