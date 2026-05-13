フリーアナウンサーの神田愛花（45）が13日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。自身のメンタルの強さを明かした。この日は「メンタルが強すぎる女 VS 弱すぎる女」というテーマで進行。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也から「メンタル強そうだもんね」と言われた神田は「初めて入る飲食店に行って、“思ったのと内装とか違うな”、とか、メニュー見て、“あれ、ちょっと食べた