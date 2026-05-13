「エンプレス杯・Ｊｐｎ２」（１３日、川崎）豪脚一蹴−。後方にいた２番人気のメモリアカフェが、連覇を狙った１番人気のテンカジョウをゴール前できっちり差し切り、前走の兵庫女王盃に続いて重賞連勝を達成。３着に逃げた５番人気のレイナデアルシーラが残り、２年連続でＪＲＡ勢が上位を独占した。女王交代を告げるドンピシャの仕掛けだった。レイナデアルシーラが主導権。スタートでやや立ち遅れ、縦長の展開に序盤は